بالصور.. إزاحة الستار عن ” فورد توروس ” ٢٠٢٠ المحدثة

واشنطن(صدى):

كشفت ” فورد ” رسمياً عن نسختها الجديدة من سيدان توروس المخصصة للسوق الصيني؛ وذلك بعد حصولها على تحديث منتصف العمر.

وعن مواصفاتها، فهي ستأتي مستندة على نسخة ممتدة من منصة CD4 المستخدمة لطراز فيوجن، وقد تم رصدها للمرة الأولى مؤخراً مع تصميم سلس يضفي على السيدان طابع أكثر حداثة وجاذبية، ذلك بجانب مساهمة الهيكل الجديد يجعلها تبدو أطول وأعرض قليلاً مع بقاء قاعدة العجلات بنفس أبعادها.

وتشمل إمكانياتها أيضآ، حصول ” توروس ” على شبك سداسي مع عناصر مُطعّمة بالكروم، بجانب وجود مصابيح أمامية جديد ذات شارات انعطاف LED ممدودة تعمل أيضاً كأضواء نهارية ذات تأثير متدفق جذاب.

أما عن التغييرات الأكبر، فكانت بالخلف مع مجموعة جديدة من مصابيح LED المتصلة ببعضها عبر شريط كروم، مع وجود خيارات لتصميمات عجلات تتناسب مع التصميم الجديد للهيكل.

كما ستتوفر فئة Vignale الأعلى مع عدة اختلافات بالتصميم تتضمن شبك أمامي خاص ومزيد من الزخارف الكرومية، وسقف أسود مع عجلات 19 إنش مزدوجة الألوان.

وتأتي مع زوج من محركات تيربو تشارجر 2 لتر بقوة تبلغ 245 حصان، حيث ستبدأ المبيعات لاحقاً هذا العام.

من المخطط أن تصل توروس 2020 المحدثة إلى أسواقنا، عقب طرحها بالأسواق الصينية كي يتم استيرادها من هناك،