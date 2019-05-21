بالفيديو.. كاميرات مراقبة بالمنزل تصدم سيدة بالكشف عن سارق نقودها لمدة عامين
تلقت سيدة بريطانية وتدعى سامنتا روبسون، صدمة كبرى بعدما كشفت لها كاميرات مراقبة في منزلها سر اختفاء النقود المتكرر.
وقالت السيدة، أن صديقة عمرها هى من تقوم بسرقة الأموال من محفظة ابنها البالغ من العمر 8 سنوات على مدار عامين؛ حيث كانت تستخدم نسخة مفتاح احتياطية للمنزل وتم إلقاء القبض عليها.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25794 ] نشر منذ يومين
ونعم الصديقه
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ يومين
احذر عدوك مره واحذر صديقك الف مره
عوافي[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ يوم واحد
صديقه سروق تستاهل ماجاها …
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74456 ] نشر منذ يوم واحد
اعقبي ياالحراميه ,,
غندورة[ عدد التعليقات: 12371 ] نشر منذ يوم واحد
لا تقحم إحساسك فـ بعض المتآهآت# وخلك ما تعلم : حتى لو كنت تعلم!
وعشان تتفادى جروح وخسارات# (سطّح علاقاتك) مع الناس تسلّــــم!