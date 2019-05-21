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  3. بالفيديو.. كاميرات مراقبة بالمنزل تصدم سيدة بالكشف عن سارق نقودها لمدة عامين

بالفيديو.. كاميرات مراقبة بالمنزل تصدم سيدة بالكشف عن سارق نقودها لمدة عامين

بالفيديو.. كاميرات مراقبة بالمنزل تصدم سيدة بالكشف عن سارق نقودها لمدة عامين
لندن(صدى):

تلقت سيدة بريطانية وتدعى سامنتا روبسون، صدمة كبرى بعدما كشفت لها كاميرات مراقبة في منزلها سر اختفاء النقود المتكرر.

وقالت السيدة، أن صديقة عمرها هى من تقوم بسرقة الأموال من محفظة ابنها البالغ من العمر 8 سنوات على مدار عامين؛ حيث كانت تستخدم نسخة مفتاح احتياطية للمنزل وتم إلقاء القبض عليها.


5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 25794 ] نشر منذ يومين

ونعم الصديقه

[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ يومين

احذر عدوك مره واحذر صديقك الف مره

[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ يوم واحد

صديقه سروق تستاهل ماجاها …

[ عدد التعليقات: 74456 ] نشر منذ يوم واحد

اعقبي ياالحراميه ,,

[ عدد التعليقات: 12371 ] نشر منذ يوم واحد

لا تقحم إحساسك فـ بعض المتآهآت# وخلك ما تعلم : حتى لو كنت تعلم!
وعشان تتفادى جروح وخسارات# (سطّح علاقاتك) مع الناس تسلّــــم!

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