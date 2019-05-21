بالفيديو.. كاميرات مراقبة بالمنزل تصدم سيدة بالكشف عن سارق نقودها لمدة عامين

لندن(صدى):

تلقت سيدة بريطانية وتدعى سامنتا روبسون، صدمة كبرى بعدما كشفت لها كاميرات مراقبة في منزلها سر اختفاء النقود المتكرر.

وقالت السيدة، أن صديقة عمرها هى من تقوم بسرقة الأموال من محفظة ابنها البالغ من العمر 8 سنوات على مدار عامين؛ حيث كانت تستخدم نسخة مفتاح احتياطية للمنزل وتم إلقاء القبض عليها.