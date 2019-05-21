السكري وارتفاع الضغط.. عوامل تقرب الخرف إلى عقلك

جنيف(صدى):

رصدت منظمة الصحة العالمية، 12 عاملا تؤدي إلى زيادة احتمالية الإصابة بالخرف الذي يصيب 50 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

وأوضحت الصحة العالمية أن تلك العوامل تتمثل في: الخمول البدني، العزلة الاجتماعية، والغذاء غير الصحي، وفقدان السمع، وداء السكري، وارتفاع ضغط الدم، والخمول العقلي، والإفراط في الدهون، والاكتئاب النفسي، وتعاطي الكحول، والتدخين، وأخيرا البدانة.

وأشارت إلى أنه من الممكن معالجة العديد من هذه العوامل عن طريق تغيير نمط الحياة، بما في ذلك النشاط وعدم التعرض للتوتر واعتماد نظام غذائي متوسطي، حيث ثبت أن له إيجابيات واضحة على الصحة العامة.

وفي السياق نفسه، شجعت المنظمة على تناول 400 جرامًا من الفاكهة والخضراوات يوميا واستهلاك أقل من 10% من السكر، وأقل من 30% من الدهون.