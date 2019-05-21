جلطة دماغية تُدخل محمد نجم العناية المركزة

القاهرة(صدى):

دخل الفنان المصري محمد نجم، العناية المركزة بعد إصابته بجلطة في المخ؛ حيث طالب الفنان المصري طلعت زكريا جمهوره بالدعاء لمواطنه بعد تدهور حالته الصحية.

ومن جانبه، قال أشرف زكي، رئيس نقابة الممثلين المصرية، أنه تلقى مكالمة من شريف، ابن الفنان محمد نجم، يؤكد له أنه دخل في حالة إغماء، وعلى الفور تم التواصل مع أحد مستشفيات القاهرة، حيث دخل غرفة العناية المركزة؛ حيث أُصيب بجلطة دماغية.

وفي السياق نفسه، كتب الفنان الكويتي طارق العلي: ” يرقد الفنان الكوميدي المصري محمد نجم في العناية المركزة إثر جلطة دماغية في أحد مستشفيات القاهرة، دعواتكم له”.