بالفيديو.. إسعاد يونس تزور سهير البابلي بمنزلها وتلمح عن عمل مشترك بينهما
طمأنت الفنانة والإعلامية المصرية إسعاد يونس جمهور الفنانة المصرية القديرة ” سهير البابلي ” على حالتها الصحية إذ قامت بزيارتها بعد خروجها من المستشفى مؤخراً .
ونشرت ” يونس ” مقدمة البرنامج الشهير ” صاحبة السعادة ” فيديو لها على حسابها الشخصى بموقع ” إنستجرام ” يوثق الزيارة للجمهور الذي طالما شغف بعملهما معاً خاصة ً في المسلسل الشهير ” بكيزة وزغلول ” والذي قبل اكثر من 20 عام .
وقالت ” البابلي ” في الفيديو : انا كويسة جدا وإن شاء الله هنشتغل قريب أنا وإسعاد حبيبتى، وكل سنة وإحنا كلنا طيبين ومع بعض دايما يا رب.
فيما ردت عليها سعاد قائلة : انتى تتخنى وأنا أخس عشان مناظرنا بقيت غريبة .
وألمحت إسعاد يونس إلى امكانية عودتهما لعمل فني مشترك بعد عيد الفطر المبارك واستكمال شفاء ” البابلي ” .
إقرأ أيضا:
الصور الأولى للفنانة المصرية سهير البابلي بعد نقلها للمستشفى
المليليح[ عدد التعليقات: 172 ] نشر منذ يومين
بدل مايقولوا نروح مكه ناخذ عمره في السن هذا يقولوا عاوزين نمثل اللهم أحسن خاتمتنا بس
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 5254 ] نشر منذ يومين
خلاص ارتاحوا و ربنا يهديكم و الف سلامة يا سهير
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ يومين
الله يحسن خاتمتهن