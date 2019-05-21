بالفيديو.. إسعاد يونس تزور سهير البابلي بمنزلها وتلمح عن عمل مشترك بينهما

القاهرة(صدى):

طمأنت الفنانة والإعلامية المصرية إسعاد يونس جمهور الفنانة المصرية القديرة ” سهير البابلي ” على حالتها الصحية إذ قامت بزيارتها بعد خروجها من المستشفى مؤخراً .

ونشرت ” يونس ” مقدمة البرنامج الشهير ” صاحبة السعادة ” فيديو لها على حسابها الشخصى بموقع ” إنستجرام ” يوثق الزيارة للجمهور الذي طالما شغف بعملهما معاً خاصة ً في المسلسل الشهير ” بكيزة وزغلول ” والذي قبل اكثر من 20 عام .

وقالت ” البابلي ” في الفيديو : انا كويسة جدا وإن شاء الله هنشتغل قريب أنا وإسعاد حبيبتى، وكل سنة وإحنا كلنا طيبين ومع بعض دايما يا رب.

فيما ردت عليها سعاد قائلة : انتى تتخنى وأنا أخس عشان مناظرنا بقيت غريبة .

وألمحت إسعاد يونس إلى امكانية عودتهما لعمل فني مشترك بعد عيد الفطر المبارك واستكمال شفاء ” البابلي ” .

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