طرق طبيعية لعلاج تقصف الشعر دون أن تضطري لقصه
تواجه الكثير من الفتيات مشكلة تقصف الشعر نتيجة لعدة عوامل منها الحرارة او الأتربة او استخدام السيشوار بكثرة مما يؤدي إلى اجهادة وقدتلجأ في النهاية إلى قصه بإستمرار .
وكشف موقع “live wall” عن وصفات طبيعية تقضي على تقصف الشعر نهائياً وهي كالتالي :
1 – ماسك الزبادي مع زيت الزيتون : من خلال مزج ربع كوب زبادي مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ، ووضعه على الشعر لمدة ربع ساعة ثم غسله بالشامبو والبلسم .
2- صفار البيض مع عسل النحل : امزجي الإثنين وضعي الخليط على الشعر لمدة ساعتين ، ستلاحظين الفرق لما يحتويه الصفار من بروتين طبيعي ، كما تعمل الأحماض الأمينية بهما على تقوية الشعر تماماً .
3- ماسك جوز الهند مع زيت روز ماري : قومى بتدفئة زيت جوز هند فى المايكروويف، ثم ضيفى عليه 6 نقط زيت الروز مارى، ثم ضعيه على شعرك وغطيه بمنشفة ساخنة لمدة 20 دقيقة ثم قومي بغسله حتى تزيلي الخليط تماما ً .
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