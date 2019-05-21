طرق طبيعية لعلاج تقصف الشعر دون أن تضطري لقصه

أميرة خالد(صدى):

تواجه الكثير من الفتيات مشكلة تقصف الشعر نتيجة لعدة عوامل منها الحرارة او الأتربة او استخدام السيشوار بكثرة مما يؤدي إلى اجهادة وقدتلجأ في النهاية إلى قصه بإستمرار .

وكشف موقع “live wall” عن وصفات طبيعية تقضي على تقصف الشعر نهائياً وهي كالتالي :

1 – ماسك الزبادي مع زيت الزيتون : من خلال مزج ربع كوب زبادي مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ، ووضعه على الشعر لمدة ربع ساعة ثم غسله بالشامبو والبلسم .

2- صفار البيض مع عسل النحل : امزجي الإثنين وضعي الخليط على الشعر لمدة ساعتين ، ستلاحظين الفرق لما يحتويه الصفار من بروتين طبيعي ، كما تعمل الأحماض الأمينية بهما على تقوية الشعر تماماً .

3- ماسك جوز الهند مع زيت روز ماري : قومى بتدفئة زيت جوز هند فى المايكروويف، ثم ضيفى عليه 6 نقط زيت الروز مارى، ثم ضعيه على شعرك وغطيه بمنشفة ساخنة لمدة 20 دقيقة ثم قومي بغسله حتى تزيلي الخليط تماما ً .