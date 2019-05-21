” وزارة الحج ” تفند ما ادعته الحكومة القطرية حول المعتمرين القطريين

طلال الضوي(صدى):

فند نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط، ما ادعته الحكومة القطرية حول المعتمرين والحجاج القطريين ، مؤكداً أن المملكة وفّرت أسهل الطرق لاستضافة وقدوم القطريين.

وقال مشاط، أن السعودية ترفض تسييس الحج، وإنها لم تمنع أحداً قط سواء من أداء مناسك العمرة أو الحج، ولم تقم بمثل هذا التصرف ولن تقوم به، مشدداً على أنه لا يوجد أي عائق أمام قدوم الحجاج القطريين إلى المملكة.

وأكد إن أفضل برهان للرد على الأصوات التي تنادي بتسييس المناسك، هي الجهود التي تبذلها السعودية بجميع قطاعاتها لتسهيل وصول الحجاج والمعتمرين من جميع أنحاء العالم بكل يسر وسهولة.

يذكر أن المملكة أعلنت أن بإمكان الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك العمرة، حجز باقات خدمات العمرة بشكل مباشر عند وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، دون الحاجة إلى التسجيل الإلكتروني قبل وصولهم، وذلك عقب قيام السلطات القطرية بحجب الروابط الإلكترونية التي خصصتها وزارة الحج والعمرة لاستقبال طلباتهم.