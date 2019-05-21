الفلبين تعثر على حطام الطائرة المختفية وتواصل البحث عن الطيار السعودي

مانيلا(صدى):

عثرت الجهات المعنية في الفلبين على حطام طائرة تدريب، تم الإبلاغ عن اختفائها بعد إقلاعها من مطار سان خوسيه يوم الجمعة الماضية، وعلى متنها طيار فلبيني، وآخر سعودي تحت التدريب.

وقالت هيئة الطيران المدني الفلبينية أن فِرق البحث والإنقاذ التي عملت على مدى ثلاثة أيام عثرت على عدد من حطام الطائرة، وعلى حقيبة تحمل اسم قائد الطائرة الكابتن خوسيه نيلسون، إلا أن الطيارَيْن ما زالا مفقودَيْن، ولا توجد أية معلومات حتى الآن عن مكانهما.

يذكر أن الطائرة اختفت منذ الجمعة الماضية، وعلى متنها طيار فلبيني، وآخر سعودي تحت التدريب، في منطقة أوكسيدنتال ميندورو الفلبينية، وأعلنت هيئة الطيران المدني الفلبينية حينها أن الطائرة شوهدت آخر مرة على بُعد 16 ميلاً بحريًّا جنوب مدينة سان خوسيه.

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