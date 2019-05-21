هل يديكي إكثر إسمرارا.. وصفات طبيعية لتوحيد لونها مع بشرة وجهك

أميرة خالد(صدى):

تعاني الكثير من الفتيات من اختلاف لون بشره الوجه عن اليدين ، وغالباً ما تكون بشرة اليدين هي الأغمق لكثرة تعرضها للشمس مع قلة العناية بها .

وكشف موقع top10homeremedies عن وصفات طبيعية تعمل على توحيد لون البشرة كالتالي :

1- الطماطم : فعن طريق فرك اليدين بالطماطم لمدة ربع ساعة ستزيلين الجلد الميت كما ستلاحظين تفتيح لون البشرة ونضارتها لإحتوائها على مضادات للأكسدة .

2- الكركم : من خلال خلطه مع زيت الزيتون ووضعه على البشرة ، فهو يحتوى على فيتامينات ومضادات للأكسدة ايضاً .

3- الزبادي : من المعروف انه يحتوى على حمض اللبنيك القادر على التفتيح .

4- السكر والليمون : قومى بوضع معلقتي سكر مع نصف ليمونة ودلكي بشرتك لمدة 10 دقائق فقط .

5- الخيار : دلكي يديك بشرائح الخيار المفيدة لما يحتوية من فيتامينات وقدرة عالية على الترطيب .