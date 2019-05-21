لكزس UX 2019 تجتاز جميع الإختبارات وتحصل على جائزة TOP SAFETY PICK

متابعة- أميرة خالد(صدى):

نجحت سيارة لكزس UX 2019 الجديدة وهي سيارة SUV صغيرة، في الحصول على جائزة السيارة الأكثر اماناً TOP SAFETY PICK من معهد معهد تأمين السلامة على الطرق السريعة ، وهى تعد ثاني سيارة كثاني نموذج من علامة تويتا يحصل على هذه الجائزة بعد تويوتا ES .

ويعزى نجاح السيارة في تجهيزها بمصابيح محددة تحتوى على شعاع حالي ونظام تبديل التلقائي بين الشعاع العالي والمنخفض اعتماداً على وجود مركبات أخرى .

كما تمكنت السيارة من اجتياز شروط المعهد والخاصة بإجتياز اختبارات التصادم الأمامي الصغير من جانب السائق بتفوق ، و واختبارات التصادم الأمامية والجانبية وقوة السقف وأمان الرأس ، بالإضافة إلى التصنيف ممتاز للوقاية من التصادم الأمامي وتصنيف مصباح أمامي جيد أو مقبول.

الجدير بالذكر ان سيارة لكزس UX 2019 لديها تقنية تحذير للإصطدام كما تلبي معايير السلامة على الطرق السريعة لأكثر الإدارات المروية تشدداً .

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