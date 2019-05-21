الذهب يتراجع في ظل مكاسب الدولار

وكالات(صدى):

هبط سعر الذهب اليوم الثلاثاء بعدما لامس في الجلسة السابقة أقل مستوى فيما يزيد عن أسبوعين إذ أدى تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لن يخفض أسعار الفائدة إلى تعزيز الدولار ما أضعف إغراء المعدن الأصفر كملاذ آمن.

ونزل الذهب في التعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1276.01 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0552 بتوقيت جرينتش.

وكان قد انخفض لأقل مستوى فيما يزيد عن أسبوعين في الجلسة السابقة عند 1273.22 دولار.

وفقد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلي 1275.60 دولار للأوقية.