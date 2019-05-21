نصائح هامة قبل أن تتركي طفلك وحده بالمنزل

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كثيراً ما تفكر الأم في ترك اطفالها وحدهم بالمنزل لمهمة او زيارة ما خاصة إذا كانت مضطرة إلى ذلك ، ولكن تراودها المخاوف .

ووجه خبراء التربية عدة نصائح للأمهات اللاتي يضطررن احياناً للخروج وحدهن او يسعين للشعور ببعض الحرية وهي ضرورة تجربة الأمر على فترة زمنية قصيرة عند بلوغ الطفل 10 سنوات وليس اقل من ذلك حرصاً على سلامته وسلامة المنزل .

واكدوا انه يمكن ملاحظة تصرف الطفل في فترة الإختبار وما إذا كان من النوع الملتزم بالتعليمات ام العنيد الفوضوي ، وملاحظة مدى تجاوبه مع اي حدث ورده على الهاتف مثلاُ او إذا كان يتصرف جيداُ إن شعر بجوع هو او اخوته .

كما نبه الخبراء إلى ضرورة تأمينك للأدوات الخطرة المحيطة بالطفل ، واخباره صراحةً بمدة تغيبك حتى لا يشعر بالخوف ويبدأ في الملل او ارتكاب الأخطاء .