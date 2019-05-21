في ظل الانتهاكات..حالات انتحار النساء في معتقلات الحوثي تتزايد
أعلنت منظمة حقوقية يمنية، تزايد حالات انتحار لنساء المحتجزات في معتقلات ميليشيات الحوثي الإرهابية، حيث تم تسجيل 4 حالات انتحار.
وأوضحت المنظمة أنها وثقت حالتي انتحار لامرأتين الأولى في سجن سري خاص بالمليشيات، والثانية في قسم النساء في السجن المركزي بصنعاء خلال شهر رمضان.
وقالت إنها وثقت في وقت سابق حالتي انتحار لامرأتين في معتقلات الحوثيين وكذلك تسع حالات شروع بالانتحار.
وأشارت إلى أنها تلقت استغاثات من النساء المعتقلات في قسم النساء بالسجن المركزي لإيقاف الانتهاكات بحقهن، لكن الحوثيين رفضوا الاستجابة للمناشدات الإنسانية في الكف عن هذه الممارسات التي تنتهك آدمية الضحايا من النساء ودفع بعضهن للانتحار جراء ما يتعرض له من تعذيب وانتهاكات جنسية وتلطيخ سمعتهن.
فيصل[ عدد التعليقات: 508 ] نشر منذ يومين
بصراحه الحكومة الشرعية ضعيفة
ومن جنبها طالعوا في هادي واحلبوا لبن الله لايبلانا وبس
الي محيرني وين الشعب اصل العرب والعروبة ولي تحفظ على ذلك
والدليل الحوثي لاعن والدينهم
ليش ما ينقضوا عليه وهو مسيطر على ٣٠% من البلاد
حسب اخبارنا واخبار الامارات او العكس صحيح؟؟؟؟
وفكونا من الزيود نكبونا هنا وهناك
الزيدي ماااافيه معرووووف
وشوف تعاملهم
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ يومين
الله يكون بعونهم وينصرهم على من ظلمهم