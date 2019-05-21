في ظل الانتهاكات..حالات انتحار النساء في معتقلات الحوثي تتزايد

فهمي محمد(صدى):

أعلنت منظمة حقوقية يمنية، تزايد حالات انتحار لنساء المحتجزات في معتقلات ميليشيات الحوثي الإرهابية، حيث تم تسجيل 4 حالات انتحار.

وأوضحت المنظمة أنها وثقت حالتي انتحار لامرأتين الأولى في سجن سري خاص بالمليشيات، والثانية في قسم النساء في السجن المركزي بصنعاء خلال شهر رمضان.

وقالت إنها وثقت في وقت سابق حالتي انتحار لامرأتين في معتقلات الحوثيين وكذلك تسع حالات شروع بالانتحار.

وأشارت إلى أنها تلقت استغاثات من النساء المعتقلات في قسم النساء بالسجن المركزي لإيقاف الانتهاكات بحقهن، لكن الحوثيين رفضوا الاستجابة للمناشدات الإنسانية في الكف عن هذه الممارسات التي تنتهك آدمية الضحايا من النساء ودفع بعضهن للانتحار جراء ما يتعرض له من تعذيب وانتهاكات جنسية وتلطيخ سمعتهن.