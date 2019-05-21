للجنسين..وظائف صحية شاغرة بـ ” جمعية الأطفال المعوقين “

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت جمعية الأطفال المعوقين، عن وجود وظائف شاغرة للرجال والنساء السعوديين فقط، وذلك للعمل في مركز في جنوب مدينة الرياض.

وجاءت الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

أخصائي- أخصائية التخاطب، شرط أن يكون المتقدمين حاصلين على شهادة البكالوريوس في مجالات التخاطب.

أخصائية علاج وظيفي، شرط أن يكون المتقدمين حاصلين على شهادة البكالوريوس في مجالات العلاج الوظيفي.

ممرضة، شرط أن تكون المتقدمات حاصلات على دبلوم في التمريض كحد أقصى.

وتتطلب الوظائف حصول المتقدمين على شهادة هيئة التخصصات الصحية السعودية، أو استيفاء المتطلبات للحصول على التراخيص، إضافة إلى الإلمام التام باللغة الإنجليزية بالتحدث والكتابة.

وعلى الراغبين في التقديم، إرسال السيرة الذاتية مصحوبة بصور من الشهادات المصدقة على البريد الإلكتروني:

[email protected]