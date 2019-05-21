خفة دم الفنان محمد عبده بعد الفطور

الأربعاء 22
مايو
مهيص ابونوره هههههه😊الله يسعده☺
مايضحك
مولازم تضحك😊😂😂
الفنان محمد عبده مطرب الجنائز و الملاعب .
مرررررررررررره تضحك😷😷😷😷😷
مكثر فووووول 😹😂
محمد عبده يذكرني بــ لولو الصغيرة لولو حركتها مثيرة لولو
الحمد لله والشكر
محمد عبده خلاص مخه خبط ،. ماعليه ملامه ،. بس اما اللي معه اللي يقول ابعتذر، اللي وجهه كنه بين قوسين،. بصراحه اول مره اشوف وجه كله لحم ،. 😂😂😂😂😂
تعليقات فيها سخرية من خلق الله وتهكم على الناس مع ان المقطع فيه عفوية وروح مرحة من محمد عبده ومضيفه ..
الله يعطيه الصحه والعافيه وطولة العمر
اخف دم عسل محمدعبده ابونوره ماله حل يطول بعمره
دعابه خفيفه …
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
يوجد الكثير ممكن يعتذر عن كل شئ إلا الأكل،مال للأكل عنده عذر،!!زي ماقال أبو نورة ،الله يعطيه الصحة وطولة العمر.
والله ونعم في ابو نوره مطرب العرب كلهم ومطرب الوطن والشباب والشيبان الصوت جميل والالحان زينه والنفس طويل والموال وخفيف دم والله يخليه لنا
مطرب العرب الصوت والالحان والكلمات تساوي طرب أصيل اللي ما يعجبه اكيد حق شيلات
فنان العرب واللي مايعجبه اكيد حق شيلات
اللهم اني صايم ماودي اجرح صيامي
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جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 13736 ] نشر منذ يوم واحد
مهيص ابونوره هههههه😊الله يسعده☺
زائر[ عدد التعليقات: 525 ] نشر منذ يوم واحد
مايضحك
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 13736 ] نشر منذ يوم واحد
مولازم تضحك😊😂😂
زاير[ عدد التعليقات: 2057 ] نشر منذ يوم واحد
الفنان محمد عبده مطرب الجنائز و الملاعب .
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 1209 ] نشر منذ يوم واحد
مرررررررررررره تضحك😷😷😷😷😷
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1559 ] نشر منذ 24 ساعة
مكثر فووووول 😹😂
ابو شناق[ عدد التعليقات: 288 ] نشر منذ 20 ساعة
محمد عبده يذكرني بــ لولو الصغيرة لولو حركتها مثيرة لولو
الحمد لله والشكر
تركي حريصي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 19 ساعة
محمد عبده خلاص مخه خبط ،. ماعليه ملامه ،. بس اما اللي معه اللي يقول ابعتذر، اللي وجهه كنه بين قوسين،. بصراحه اول مره اشوف وجه كله لحم ،. 😂😂😂😂😂
H2o[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 19 ساعة
تعليقات فيها سخرية من خلق الله وتهكم على الناس مع ان المقطع فيه عفوية وروح مرحة من محمد عبده ومضيفه ..
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5194 ] نشر منذ 17 ساعة
الله يعطيه الصحه والعافيه وطولة العمر
عادل[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 15 ساعة
اخف دم عسل محمدعبده ابونوره ماله حل يطول بعمره
عوافي[ عدد التعليقات: 1676 ] نشر منذ 13 ساعة
دعابه خفيفه …
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5607 ] نشر منذ 5 ساعات
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
يوجد الكثير ممكن يعتذر عن كل شئ إلا الأكل،مال للأكل عنده عذر،!!زي ماقال أبو نورة ،الله يعطيه الصحة وطولة العمر.
محمد صيفي فروان القحطاني[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
والله ونعم في ابو نوره مطرب العرب كلهم ومطرب الوطن والشباب والشيبان الصوت جميل والالحان زينه والنفس طويل والموال وخفيف دم والله يخليه لنا
محمد صيفي فروان القحطاني[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
مطرب العرب الصوت والالحان والكلمات تساوي طرب أصيل اللي ما يعجبه اكيد حق شيلات
محمد صيفي فروان القحطاني[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
فنان العرب واللي مايعجبه اكيد حق شيلات
طير الهوى[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم اني صايم ماودي اجرح صيامي