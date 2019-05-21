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خفة دم الفنان محمد عبده بعد الفطور




17 تعليق

[ عدد التعليقات: 13736 ] نشر منذ يوم واحد

مهيص ابونوره هههههه😊الله يسعده☺

[ عدد التعليقات: 525 ] نشر منذ يوم واحد

مايضحك

[ عدد التعليقات: 2057 ] نشر منذ يوم واحد

الفنان محمد عبده مطرب الجنائز و الملاعب .

[ عدد التعليقات: 1209 ] نشر منذ يوم واحد

مرررررررررررره تضحك😷😷😷😷😷

[ عدد التعليقات: 1559 ] نشر منذ 24 ساعة

مكثر فووووول 😹😂

[ عدد التعليقات: 288 ] نشر منذ 20 ساعة

محمد عبده يذكرني بــ لولو الصغيرة لولو حركتها مثيرة لولو

الحمد لله والشكر

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 19 ساعة

محمد عبده خلاص مخه خبط ،. ماعليه ملامه ،. بس اما اللي معه اللي يقول ابعتذر، اللي وجهه كنه بين قوسين،. بصراحه اول مره اشوف وجه كله لحم ،. 😂😂😂😂😂

[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 19 ساعة

تعليقات فيها سخرية من خلق الله وتهكم على الناس مع ان المقطع فيه عفوية وروح مرحة من محمد عبده ومضيفه ..

[ عدد التعليقات: 5194 ] نشر منذ 17 ساعة

الله يعطيه الصحه والعافيه وطولة العمر

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 15 ساعة

اخف دم عسل محمدعبده ابونوره ماله حل يطول بعمره

[ عدد التعليقات: 1676 ] نشر منذ 13 ساعة

دعابه خفيفه …

[ عدد التعليقات: 5607 ] نشر منذ 5 ساعات

ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

يوجد الكثير ممكن يعتذر عن كل شئ إلا الأكل،مال للأكل عنده عذر،!!زي ماقال أبو نورة ،الله يعطيه الصحة وطولة العمر.

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين

والله ونعم في ابو نوره مطرب العرب كلهم ومطرب الوطن والشباب والشيبان الصوت جميل والالحان زينه والنفس طويل والموال وخفيف دم والله يخليه لنا

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين

مطرب العرب الصوت والالحان والكلمات تساوي طرب أصيل اللي ما يعجبه اكيد حق شيلات

[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ 1 ساعة

اللهم اني صايم ماودي اجرح صيامي

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