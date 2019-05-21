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  3. يتطوع أحدهم ليكون فريسة امام الأسد والنهاية غير متوقعة

يتطوع أحدهم ليكون فريسة امام الأسد والنهاية غير متوقعة




5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 527 ] نشر منذ يومين

ليته افترسهم

[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ يومين

ليش المخاطره

[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ يوم واحد

جت سلامات هذه المره فلا عاد تعودها مره ثانيه …

[ عدد التعليقات: 74456 ] نشر منذ يوم واحد

لا ويهنون بعضهم بعد .. خبتم وخابت تهانيكم وامانيكم ,,

.. اذا فيكم رجوله وذرة شجاعه قابلوه بدون سلاح واجمعوا معاكم كثركم ..

,, تتشطرون على حيوان بقوة السلااااح يا اوغاد الهرمه ……!!؟؟

[ عدد التعليقات: 13344 ] نشر منذ 14 ساعة

مقطع قديم جدا

الثقة اساس النجاح

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