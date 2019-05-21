يتطوع أحدهم ليكون فريسة امام الأسد والنهاية غير متوقعة

الخميس 23
مايو
ليته افترسهم
ليش المخاطره
جت سلامات هذه المره فلا عاد تعودها مره ثانيه …
لا ويهنون بعضهم بعد .. خبتم وخابت تهانيكم وامانيكم ,,
.. اذا فيكم رجوله وذرة شجاعه قابلوه بدون سلاح واجمعوا معاكم كثركم ..
,, تتشطرون على حيوان بقوة السلااااح يا اوغاد الهرمه ……!!؟؟
مقطع قديم جدا
الثقة اساس النجاح
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زائر[ عدد التعليقات: 527 ] نشر منذ يومين
ليته افترسهم
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ يومين
ليش المخاطره
عوافي[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ يوم واحد
جت سلامات هذه المره فلا عاد تعودها مره ثانيه …
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74456 ] نشر منذ يوم واحد
لا ويهنون بعضهم بعد .. خبتم وخابت تهانيكم وامانيكم ,,
.. اذا فيكم رجوله وذرة شجاعه قابلوه بدون سلاح واجمعوا معاكم كثركم ..
,, تتشطرون على حيوان بقوة السلااااح يا اوغاد الهرمه ……!!؟؟
كجمغلو[ عدد التعليقات: 13344 ] نشر منذ 14 ساعة
مقطع قديم جدا
الثقة اساس النجاح