سائح يوثق حادثة غريبة داخل الغابة

الخميس 23
مايو
سبحان الله
يمكن تكون رمال طينيه متحركه على مسطح أخضر …
ويمكن يكون ضغط مياه جوفيه تحت جذور الشجر ، مع هشاشة التربه اللتي نبتت فيها ..
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احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ يومين
سبحان الله
عوافي[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ يوم واحد
يمكن تكون رمال طينيه متحركه على مسطح أخضر …
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74456 ] نشر منذ يوم واحد
ويمكن يكون ضغط مياه جوفيه تحت جذور الشجر ، مع هشاشة التربه اللتي نبتت فيها ..
ابن البلد[ عدد التعليقات: 2165 ] نشر منذ 19 ساعة
سبحان الله