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  3. سائح يوثق حادثة غريبة داخل الغابة

سائح يوثق حادثة غريبة داخل الغابة




4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ يومين

سبحان الله

[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ يوم واحد

يمكن تكون رمال طينيه متحركه على مسطح أخضر …

[ عدد التعليقات: 74456 ] نشر منذ يوم واحد

ويمكن يكون ضغط مياه جوفيه تحت جذور الشجر ، مع هشاشة التربه اللتي نبتت فيها ..

[ عدد التعليقات: 2165 ] نشر منذ 19 ساعة

سبحان الله

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