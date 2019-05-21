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بالصور.. الدكتورة خلود تفاجئ زوجها بـ ” فيراري حمراء ” في عيد ميلاده

بالصور.. الدكتورة خلود تفاجئ زوجها بـ ” فيراري حمراء ” في عيد ميلاده
خالد الظفيري(صدى):

فاجأت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود، زوجها بهدية باهظة الثمن بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر أمين زوج خلود، صور سيارة فيراري باهظة الثمن، عبر حسابه الرسمي على موقع ” انستقرام ” ،بعد ان اصطحبته إلى معرض سيارات لكي تهديه السيارة.

وأصيب أمين بحالة من الدهشة، معلقًا: ” الله لا يحرمني منك يا أغلى ما أملك ” ، ثم قام بتقبيل رأسها.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 12371 ] نشر منذ يوم واحد

هذي “حركات” (المراهقات) اللي “تخرب” البيوت.
هم يدرون ومتأكدين إن (المخفات)” كثير.

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