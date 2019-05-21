ماجد عبدالله يتعرض لحادث

ماجد محمد(صدى):

تعرض قائد المنتخب الوطني ونادي النصر السابق ماجد عبدالله، لحادث بسيط في منزله.

وكشفت مصادر مقربة من ماجد عبدالله، أنه سقط على رأسه من السلم بمنزله.

وبينت المصادر ذاتها أنه تلقى العلاج وتم إسعافه مباشرة، وهو الآن بصحة جيدة.