  • الخميس 23

    مايو

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. ماجد عبدالله يتعرض لحادث

ماجد عبدالله يتعرض لحادث

ماجد عبدالله يتعرض لحادث
ماجد محمد(صدى):

تعرض قائد المنتخب الوطني ونادي النصر السابق ماجد عبدالله، لحادث بسيط في منزله.

وكشفت مصادر مقربة من ماجد عبدالله، أنه سقط على رأسه من السلم بمنزله.

وبينت المصادر ذاتها أنه تلقى العلاج وتم إسعافه مباشرة، وهو الآن بصحة جيدة.


الوسوم:

14 تعليق

[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ يومين

خبرك زيك اخوي ماجد

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ يومين

الف لا باس يالمحبوب روحي تفداااك

[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ يومين

الحمد لله على السلامة ياكبتن ماجد

[ عدد التعليقات: 1211 ] نشر منذ يومين

ألف سلامة عليك يا بوعبدالله ماتشوف شر سلامة روحك وقلبك💙💛

[ عدد التعليقات: 7018 ] نشر منذ يومين

الف سلامة كبتن ماجد وقدامك العافيه ان شاء الله

[ عدد التعليقات: 2165 ] نشر منذ يومين

الحمد لله على السلامة ما يشوف شر

[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ يومين

يارجال. سحلق ولا كيف. النوم ماطب عيني من يوم قريت الخبر

[ عدد التعليقات: 6791 ] نشر منذ يومين

ألف سلامة عليك ياكابتن ماجد وما تشوف شر ***

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يومين

سلامات ماتشوف شر يا جلاد الحراس

[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ يومين

اجر وعافيه

[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ يوم واحد

سلامات يا كابتن …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *