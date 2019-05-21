ماجد عبدالله يتعرض لحادث
تعرض قائد المنتخب الوطني ونادي النصر السابق ماجد عبدالله، لحادث بسيط في منزله.
وكشفت مصادر مقربة من ماجد عبدالله، أنه سقط على رأسه من السلم بمنزله.
وبينت المصادر ذاتها أنه تلقى العلاج وتم إسعافه مباشرة، وهو الآن بصحة جيدة.
طير الهوى[ عدد التعليقات: 229 ] نشر منذ يومين
خبرك زيك اخوي ماجد
العاصمي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ يومين
الف لا باس يالمحبوب روحي تفداااك
ابوفيصل[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ يومين
الحمد لله على السلامة ياكبتن ماجد
الوفا طبعي[ عدد التعليقات: 1211 ] نشر منذ يومين
ألف سلامة عليك يا بوعبدالله ماتشوف شر سلامة روحك وقلبك💙💛
الواقع[ عدد التعليقات: 7018 ] نشر منذ يومين
الف سلامة كبتن ماجد وقدامك العافيه ان شاء الله
المدفعية الاتفاقية 🍏🍎🍏🍎[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ يومين
الف حمدآ لله على سلامة جلاد السلومي🍏🍎
ابن البلد[ عدد التعليقات: 2165 ] نشر منذ يومين
الحمد لله على السلامة ما يشوف شر
محمد العبدالله[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ يومين
العمر يا كابتن ما بقى كل ما مضى
الصامل[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ يومين
يارجال. سحلق ولا كيف. النوم ماطب عيني من يوم قريت الخبر
رااايق[ عدد التعليقات: 6791 ] نشر منذ يومين
ألف سلامة عليك ياكابتن ماجد وما تشوف شر ***
محمد يحي بكر[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يومين
سلامات ماتشوف شر يا جلاد الحراس
علي ناصر عطيف[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يومين
فيني ولا فيك
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5270 ] نشر منذ يومين
اجر وعافيه
عوافي[ عدد التعليقات: 1724 ] نشر منذ يوم واحد
سلامات يا كابتن …