بن مساعد: إيران وداعش وجهان لعملة واحدة

عادل الحربي(صدى):

علق الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على المحاولة الحوثية الفاشلة لاستهداف المشاعر المقدسة، فجر أمس الأثنين.

وقال بن مساعد: ” إيران تستهدف مكة والكعبة بصواريخها عبر وكيلها الذي تعلن دعمه علنًا وتصرح أن من حق الحوثي أن يطلق صواريخه على السعودية أرض الحرمين ” .

وتابع: ” وداعش تفجر المساجد وليس التفجير الذي حصل في الحرم النبوي قبل سنوات عنا ببعيد، ايران وداعش وجهان لعملة واحدة بل هما العملة ذاتها ” .

يذكر أن رجال قوات الدفاع الجوي البواسل، قد نجحوا في اعتراض صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيا الحوثي الإرهابية في سماء جدة، والطائف، يستهدفان المشاعر المقدسة، أمس الأثنين.

يذكر أن إجمالي عدد الصواريخ الباليستية التي أطلقتها الميليشيات الإرهابية على المملكة ودمرتها قوات الدفاع الجوي حتى يوم أمس، بلغ 227 صاروخا باليستيا، كما أن محاولة الميليشيات الحوثية استهداف مكة المكرمة ليست الأولى من نوعها.