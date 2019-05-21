في الوقت بدل الضائع.. الأهلي يتأهل إلى دور الـ 16 ويواجه الهلال

ماجد محمد(صدى):

انتهت مباراة الأهلي وباختاكور بفوز مثير للأخضر بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وأحرز السومة الهدف الأول للأهلي في الدقيقة الـ 69 من عمر المباراة؛ ليُعطي أمل جديد للأخضر في المنافسة بدوري الأبطال، بينما أحبط لاعب باختاكور الأمل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة بهدف التعادل، ليعيد عبد الرحمن غريب الأمل من جديد بهدف الفوز في الوقت بدل الضائع.

وارتفع رصيد الأهلي بهذا الفوز ليكون9 نقاط يحتل بهم المركز الثاني في مجموعته بينما احتل باختاكور المركز الثالث وتذيل المجموعة نادي برسبوليس.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نادي الهلال بعد أن تصدر مجموعته وتأهل إلى دور الـ 16.

يذكر أن الأهلي أحرز 7 أهداف في دوري أبطال آسيا خلال الموسم الجاري، من بينهم 6 أهداف بأقدام عمر السومة وهو إنجاز جديد له.