بالفيديو.. تحطم كأس البريميرليج بالكامل خلال احتفالات السيتي بالشارع

ماجد محمد(صدى):

انتشر منذ قليل فيديو يرصد تحطم كأس البريميرليج بالكامل إثر سقوطه في احتفالات في شوارع مانشستر.

وزعم البعض سقوط كأس البريميرليج وتحطمه أثناء احتفالات لاعبي مانشستر سيتي في الشارع بفوزهم بالدوري.

وتفاعل الجماهير مع فيديو سقوط كأس البريميرليج وتحطمه بطريقة كوميدية، فعلق البعض قائلًا إنه سقط بسبب ليفربول وحسدهم للنادي الإنجليزي.

وحتى الأن لم يعلق أي مصدر مسؤول عن فيديو تحكم كأس البريمير ليج في شوارع مانشستر سيتي، وفي حالة ورود بيان سنوافيكم بتفاصيله.