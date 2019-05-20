بالفيديو.. تحطم كأس البريميرليج بالكامل خلال احتفالات السيتي بالشارع
انتشر منذ قليل فيديو يرصد تحطم كأس البريميرليج بالكامل إثر سقوطه في احتفالات في شوارع مانشستر.
وزعم البعض سقوط كأس البريميرليج وتحطمه أثناء احتفالات لاعبي مانشستر سيتي في الشارع بفوزهم بالدوري.
وتفاعل الجماهير مع فيديو سقوط كأس البريميرليج وتحطمه بطريقة كوميدية، فعلق البعض قائلًا إنه سقط بسبب ليفربول وحسدهم للنادي الإنجليزي.
وحتى الأن لم يعلق أي مصدر مسؤول عن فيديو تحكم كأس البريمير ليج في شوارع مانشستر سيتي، وفي حالة ورود بيان سنوافيكم بتفاصيله.
زائر[ عدد التعليقات: 3250 ] نشر منذ 27 دقيقة
للمعلومية اي كاس يكون له كاس اخر يتم عرضه للاعلام والجمهور غير الكاس الاصلية اللي تبغي في متحف النادي حتى الموسم المقبل ويتم تسليمة لرابطة
هذا الكاس يعتبر الكاس الثاني وهو نسخة طبق الاصل من الاصلي