التحالف يعترض أهدافًا جوية معادية كانت تحلق فوق جدة والطائف
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العقيد الركن تركي المالكي بأنه في صباح اليوم الإثنين، رصدت منظومات الدفاع الجوي الملكي السعودي أهدافاً جويةً تحلق على مناطق محظورة بمحافظة جدة ومحافظة الطائف، وتم التعامل معها وفق ما يقتضيه الموقف.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74342 ] نشر منذ 14 ساعة
اعانكم الله ، وحفظ الله بلادنا من كل سوء ,, آمين ,,
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5127 ] نشر منذ 12 ساعة
الله يعينكم ويقويكم وينصركم
خالد[ عدد التعليقات: 17 ] نشر منذ 11 ساعة
اقسم بالله انني اخاف على الاطفال والنساء وكبار السن والشباب.
لكن مع الاسف الشعب نائم في العسل و يستحق ما يحدث له لانه لم يتحرك لاستبدال النظام وتجنيب البلاد شرور الحرب.
وفي الاخير ستدمرهذه الحرب بلاد نجد والحجاز وسيعاني الشعب كما حدث لاجداده 1909 م اقصد اعوام المجاعة،
فيصل[ عدد التعليقات: 486 ] نشر منذ 7 ساعات
الحمار المدعو خالد
وهل تغيير النظام لو سلمنا بمنطقك الغبي يتم بدون
سفك دماء وشعوبا وقبايل لو سلمنا بمنطقك
يامندس؟
سوف نكون مثل سوريا وليبيا
واليمن والسودان
يا حماااار
وسوف نكون جبهة النصرة والطقعة
و و ونتشرد وننتظر الإعانة من المنظمات
والشماته منك ومن امثالك يا ديوث
تخسي يا حقير
نحنوا بايعنا حكامنا
ولن نفرط فيهم ونفديهم با ارواحنا ودماؤنا
عايشين معززين مكرمين امنين في بيوتنا مطمئنين
على اعراصنا والذي يبدوا انك لاتقيم وزن للعرض،،، واموالنا
ولا ينقصنا سوى الدعس عليك وعلى اشكالك
يا حقير
فيصل[ عدد التعليقات: 486 ] نشر منذ 7 ساعات
الحشرة خالد
انت حوثي
او مكسور عين من السعودية
وانا متاكد ان لحم مقعدتك من خيرها
ولكن هكذا يتطاول العبد على اسيادة ولكن من خلف حجاب
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8751 ] نشر منذ 20 دقيقة
ياخالد خلد اسمك بشي يرفع الراس ولا تكون منداس
اتمنى لو تذهب الى العراق او سوريا او ليبيا وتسمع اقوالهم وترى احوالهم وتعال شوف هذا اذا رجعت بالسلامه