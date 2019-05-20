ترامب: لا نسع للتفاوض مع إيران

واشنطن(صدى):

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، الحديث عن أن بلاده تسعَ لإجراء حوار مع إيران.

وقال ترامب: وسائل إعلام الأخبار الكاذبة نشرت كعادتها خبرًا كاذبًا من دون أن يكون لها أي علم (بهذا الشأن)، مفاده أنّ الولايات المتحدة تحاول إجراء مفاوضات مع إيران.. هذا تقرير كاذب.

وأضاف: إيران ستتّصل بنا حين ومتى تكون جاهزة لذلك. وفي الانتظار، يستمر اقتصادها في الانهيار. أنا حزين جدًا للشعب الإيراني.