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ترامب: لا نسع للتفاوض مع إيران

ترامب: لا نسع للتفاوض مع إيران
واشنطن(صدى):

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، الحديث عن أن بلاده تسعَ لإجراء حوار مع إيران.

وقال ترامب: وسائل إعلام الأخبار الكاذبة نشرت كعادتها خبرًا كاذبًا من دون أن يكون لها أي علم (بهذا الشأن)، مفاده أنّ الولايات المتحدة تحاول إجراء مفاوضات مع إيران.. هذا تقرير كاذب.

وأضاف: إيران ستتّصل بنا حين ومتى تكون جاهزة لذلك. وفي الانتظار، يستمر اقتصادها في الانهيار. أنا حزين جدًا للشعب الإيراني.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 12354 ] نشر منذ 53 دقيقة

لاحوار مع (حمار)”

[ عدد التعليقات: 74326 ] نشر منذ 43 دقيقة

الله يكفينا شركم ,,

,, ماتقولون الصدق وللكذب مكان ..

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