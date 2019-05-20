ترامب: لا نسع للتفاوض مع إيران
نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، الحديث عن أن بلاده تسعَ لإجراء حوار مع إيران.
وقال ترامب: وسائل إعلام الأخبار الكاذبة نشرت كعادتها خبرًا كاذبًا من دون أن يكون لها أي علم (بهذا الشأن)، مفاده أنّ الولايات المتحدة تحاول إجراء مفاوضات مع إيران.. هذا تقرير كاذب.
وأضاف: إيران ستتّصل بنا حين ومتى تكون جاهزة لذلك. وفي الانتظار، يستمر اقتصادها في الانهيار. أنا حزين جدًا للشعب الإيراني.
غندورة[ عدد التعليقات: 12354 ] نشر منذ 53 دقيقة
لاحوار مع (حمار)”
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74326 ] نشر منذ 43 دقيقة
الله يكفينا شركم ,,
,, ماتقولون الصدق وللكذب مكان ..