إغلاق برج إيفيل لحين إشعار آخر بسبب مُتسلق

باريس(صدى):

أعلنت الشركة المُشغلة لبرج إيفيل، اليوم الإثنين، عن إغلاق البرج إلى حين إشعار أخر؛ على خلفية تسلق أحد الرجال للبرج اليوم.

وأوضحت شرطة باريس في وقت سابق إنها أخلت البرج وأغقت الشوارع المحيطة به، عقب رصد رجل يتسلق القسم العلوي من المزار الواقع بقلب العاصمة الفرنسية.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة في باريس إن هناك فريقًا متخصصًا من رجال الإطفاء في الموقع في الوقت الراهن.

وقالت متحدثة باسم الشركة المشغلة للبرج: ” الرجل دخل البرج بشكل طبيعي وبدأ في تسلقه بمجرد دخوله الطابق الثاني “.

وحتى الأن لم تكشف الجهات المسؤولة عن وضع الرجل الذي تسلق البرج حتى الأن.