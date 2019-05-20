بالفيديو.. ” الكلباني ” : ” عدم شعور الأغنياء بالسعادة خرافة “
طالب الشيخ عادل الكلباني، اليوم الإثنين، بعدم ربط الغنى بالمرض أو الشعور بالحزن، حسبما يفعل البعض حاليا.
وقال ” الكلباني ” : ” هناك أغنياء يتمتعون بصحة جيدة ويعيشون حياة سعيدة، وكذلك هناك فقراء أصحاء، كما أن هناك أغنياء مرضى وفقراء يعانون المرض والعوز ” .
وأضاف “الكلباني ” : ” وتابع الكلباني: “ إذا لم تجد رزقًا فاصبر وحارب الفقر بكل ما استطعت من قوة “.
يوسف عبد الله[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 25 دقيقة
قال تعالى: “كلا ان الانسان ليطغى أن رآه استغنى”.
على من تنطبق هذه الاية الكريمة؟ نرجو من عارف تفسيرها
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5127 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله اعلم