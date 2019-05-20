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بالفيديو.. ” الكلباني ” : ” عدم شعور الأغنياء بالسعادة خرافة “

بالفيديو.. ” الكلباني ” : ” عدم شعور الأغنياء بالسعادة خرافة “
نايف السالم(صدى):

طالب الشيخ عادل الكلباني، اليوم الإثنين، بعدم ربط الغنى بالمرض أو الشعور بالحزن، حسبما يفعل البعض حاليا.

وقال ” الكلباني ” : ” هناك أغنياء يتمتعون بصحة جيدة ويعيشون حياة سعيدة، وكذلك هناك فقراء أصحاء، كما أن هناك أغنياء مرضى وفقراء يعانون المرض والعوز ” .

وأضاف “الكلباني ” : ” وتابع الكلباني: “ إذا لم تجد رزقًا فاصبر وحارب الفقر بكل ما استطعت من قوة “.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 25 دقيقة

قال تعالى: “كلا ان الانسان ليطغى أن رآه استغنى”.

على من تنطبق هذه الاية الكريمة؟ نرجو من عارف تفسيرها

[ عدد التعليقات: 5127 ] نشر منذ 16 دقيقة

الله اعلم

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