السيناتور العنصري يتلقى ضربة موجعة 

كانبرا(صدى):

فقد السيناتور الأسترالي اليميني الذي قال إن المسلمين هم ” السبب الحقيقي لسفك الدماء ” ، بعد الهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا، مقعده في الانتخابات في البلاد.

ووفقا لنتائج التصويت الأولية، أبعد فريزر أنينغ من ولاية كوينزلاند عن مقعده في مجلس الشيوخ في البرلمان الأسترالي.

وتشير المقدمات إلى أن أنينغ فشل في الحصول على تجديد مقعده، الذي ستنتهي ولايته الحالية في نهاية يونيو.

وكان النائب ردة فعلة عنيفة واسعة النطاق في مارس بسبب تعليقاته على المسلمين، عقب الهجوم الإرهابي على مسجدين في كرايستشيرش بنيوزيلندا، والذي خلف 51 قتيلاً.