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إفطار بعض العائلات في رحاب المسجد الأقصى

إفطار بعض العائلات في رحاب المسجد الأقصى

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2162 ] نشر منذ 2 ساعتين

اللهم ارزقنا صلاة فيه

[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 32 دقيقة

اللهم انصر اخواننا المسلمين الفلسطينيين في كل فلسطين . واهلنا بالشام.
متى يستيقظ المسلمون ويهبوا لمساعدة المسلمين في فلسطين والشام؟

اللهم ارزقنا صلاة بالمسجد الاقصى المبارك يا رب العالمين.

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