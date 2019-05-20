إفطار بعض العائلات في رحاب المسجد الأقصى

الثلاثاء 21
مايو
اللهم ارزقنا صلاة فيه
اللهم انصر اخواننا المسلمين الفلسطينيين في كل فلسطين . واهلنا بالشام.
متى يستيقظ المسلمون ويهبوا لمساعدة المسلمين في فلسطين والشام؟
اللهم ارزقنا صلاة بالمسجد الاقصى المبارك يا رب العالمين.
امين
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ابن البلد[ عدد التعليقات: 2162 ] نشر منذ 2 ساعتين
اللهم ارزقنا صلاة فيه
يوسف عبد الله[ عدد التعليقات: 237 ] نشر منذ 32 دقيقة
اللهم انصر اخواننا المسلمين الفلسطينيين في كل فلسطين . واهلنا بالشام.
متى يستيقظ المسلمون ويهبوا لمساعدة المسلمين في فلسطين والشام؟
اللهم ارزقنا صلاة بالمسجد الاقصى المبارك يا رب العالمين.
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5127 ] نشر منذ 24 دقيقة
امين