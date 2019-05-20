أردوغان يكشر عن أنيابه.. تركيا تعتقل 249 من موظفي وزارة الخارجية
أصدرت السلطات التركية أمرا باعتقال 249 من موظفي وزارة الخارجية للاشتباه في أن لهم صلات بشبكة تابعة لرجل دين تركي مقيم في الولايات المتحدة وتتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في 2016.
وقامت السلطات بتتفيذ عمليات منتظمة ضد من تعتقد أنهم أتباع فتح الله كولن، الذي يعيش في منفى اختياري في بنسلفانيا منذ عام 1999، منذ محاولة الانقلاب الفاشل في ليلة الخامس عشر من يوليو تموز 2016.
وأمر مكتب رئيس الادعاء في أنقرة باعتقال 249 من أفراد وزارة الخارجية بعد أن توصلت التحقيقات إلى ارتكابهم مخالفات في اختبارات القبول للوزارة.
واعتقلت الشرطة 78 مشتبها به حتى الآن في عمليات تمت في 43 إقليما بينما تتعقب الباقين.
وكانت السلطات التركية اعتقلت أكثر من 77 ألف شخص وسجنتهم في انتظار محاكمتهم فيما أقالت نحو 150 ألفا من الموظفين وأفراد الجيش وآخرين أو أوقفتهم عن العمل في إطار حملة تطهير تلت الانقلاب.
اللهم رحمك[ عدد التعليقات: 105 ] نشر منذ 5 ساعات
لا ما يصير … الخاين يجب ان يترقى و ياخذ منصب اعلي على شان يطور العالم الثالث
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 5581 ] نشر منذ 5 ساعات
نسأل الله أن يجعل سقوطه ونهاية أجله ،في تخبطاته،وسوء قراراته..
غندورة[ عدد التعليقات: 12354 ] نشر منذ 20 دقيقة
هذا اللي أنت فالح فيه ياثورخان.
خليك لاهي في الإعتقالات.. أصلاً دامك في السلطة فالبلد بكبرها عبارة عن (سجن)
الله يعجل بزوالك أنت ومن ع شاكلتك.. أنت والثور الثيراني لاهين ومنشغلين في (أحلام غبية).
ومضيعين بلدانكم..(الطمع) فيما ليس لكم نهايته (سيئة) والسعيد من (أتعظ) بغيره.
أنصحكم بقراءة قصة (الثعلب) اللي دخل البستان (جائع) وخرج (جائع)”