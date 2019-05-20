أردوغان يكشر عن أنيابه.. تركيا تعتقل 249 من موظفي وزارة الخارجية 

أنقرة(صدى):

أصدرت السلطات التركية أمرا باعتقال 249 من موظفي وزارة الخارجية للاشتباه في أن لهم صلات بشبكة تابعة لرجل دين تركي مقيم في الولايات المتحدة وتتهمه أنقرة بتدبير محاولة انقلاب في 2016.

وقامت السلطات بتتفيذ عمليات منتظمة ضد من تعتقد أنهم أتباع فتح الله كولن، الذي يعيش في منفى اختياري في بنسلفانيا منذ عام 1999، منذ محاولة الانقلاب الفاشل في ليلة الخامس عشر من يوليو تموز 2016.

وأمر مكتب رئيس الادعاء في أنقرة باعتقال 249 من أفراد وزارة الخارجية بعد أن توصلت التحقيقات إلى ارتكابهم مخالفات في اختبارات القبول للوزارة.

واعتقلت الشرطة 78 مشتبها به حتى الآن في عمليات تمت في 43 إقليما بينما تتعقب الباقين.

وكانت السلطات التركية اعتقلت أكثر من 77 ألف شخص وسجنتهم في انتظار محاكمتهم فيما أقالت نحو 150 ألفا من الموظفين وأفراد الجيش وآخرين أو أوقفتهم عن العمل في إطار حملة تطهير تلت الانقلاب.