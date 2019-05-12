شاب ينتقم من فتاة رفضت الزواج منه بإشعال النيران في وجهها 

إسلام آباد(صدى):

ضبطت الشرطة الباكستانية رجل، للاشتباه في محاولته قتل فتاة 16 عاما، بعد أن غمرها بمادة نفطية وأشعل النيران فيها، عقابا على رفضها عرضه للزواج.

وتفصيلا، وجهت والدة الفتاة، اتهاما لرجل وصديقه بالهجوم المروع على الفتاة، وبرغم الحروق على وجهها وجسدها وذراعيها، أبانت الشرطة أن الفتاة في حالة مستقرة بعد نقلها إلى مستشفى مظفرغاره جنوبي باكستان.

واستيقظت والدة الضحية على صراخ ابنتها في الساعة الواحدة والنصف صباحا، موضحة أنها رأت رجلين يهربان بعد أن غمرا ابنتها بالزيت، قبل أن يشعلا النيران فيها.

وقامت الأم بالاتصال بأقاربها للمساعدة في إطفاء النيران، وأفادت أن الرجل وصديقه كانا يهدفان إلى قتل ابنتها بعد أن رفضت عرض الزواج.