شاب ينتقم من فتاة رفضت الزواج منه بإشعال النيران في وجهها
ضبطت الشرطة الباكستانية رجل، للاشتباه في محاولته قتل فتاة 16 عاما، بعد أن غمرها بمادة نفطية وأشعل النيران فيها، عقابا على رفضها عرضه للزواج.
وتفصيلا، وجهت والدة الفتاة، اتهاما لرجل وصديقه بالهجوم المروع على الفتاة، وبرغم الحروق على وجهها وجسدها وذراعيها، أبانت الشرطة أن الفتاة في حالة مستقرة بعد نقلها إلى مستشفى مظفرغاره جنوبي باكستان.
واستيقظت والدة الضحية على صراخ ابنتها في الساعة الواحدة والنصف صباحا، موضحة أنها رأت رجلين يهربان بعد أن غمرا ابنتها بالزيت، قبل أن يشعلا النيران فيها.
وقامت الأم بالاتصال بأقاربها للمساعدة في إطفاء النيران، وأفادت أن الرجل وصديقه كانا يهدفان إلى قتل ابنتها بعد أن رفضت عرض الزواج.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25755 ] نشر منذ أسبوع واحد
حسبي الله عليهم
fares[ عدد التعليقات: 469 ] نشر منذ أسبوع واحد
السيف الاملح
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1547 ] نشر منذ أسبوع واحد
المرأة الباكستانية هي المرأة الوحيدة باالعالم ألتي تعاني من ظلم واضطهاد الرجل لها للآسف الشديد حتى كلمة رجال لاتنطبق على اكثرهم فاالرجل الحقيقي لايضرب المرأة او يسبب لها ضرر نسأل الله حسن الخاتمة، مااقول إلا الله يكون بعون النساء🌷😭🙏
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 2520 ] نشر منذ أسبوع واحد
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 74322 ] نشر منذ أسبوع واحد
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,