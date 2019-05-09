4 إصابات في حادث انقلاب بالباحة

الباحة(صدى):

تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الاحمر بمنطقة الباحة بلاغاً عن حادث انقلاب لعائله في تمام الساعه 18:13 قبل مغرب اليوم الخميس 4 / 9 / 1440 هـ على الرقم الموحد ( 997 ) الموقع معشوقه الناصف طريق السلمه.

واوضح الناطق الاعلامي للهلال الأحمر بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني انه تم توجيه ثلاث فرق اسعافيه من الهلال الاحمر لموقع الحادث وايضاً القائد الميداني سعد عوض الزهراني .

وتابع وعند وصول الفرق الاسعافيه الى معشوقه أتضح بوعورة الطريق وعدم الوصول الى موقع حادث الانقلاب وبعد ذلك تم نقل الاصابات من موقع الحادث الى سيارات الاسعاف من قبل رجال الدفاع المدني وكانت اربع اصابات .

و تفصيلاً : اصابه بليغه لبالغ ولديه كسور بالاطراف السفليه وايضاً اصابه بليغه لطفل يبلغ من العمر سنتين ولديه اصابه في الراس واصابتين متوسطه اعمارهم 11 سنه و12 سنه تم التعامل مع جميع الاصابات ونقلت عن طريق فرق الهلال الاحمر لمستشفى الملك فهد بالباحة

وفي الختام أهاب ” الزهراني ” بالمواطنين والمقيمين إبلاغ غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي على الرقم ( 997 ) او عن طريق تطبيق اسعفني عند حدوث أي مكروه، لا سمح الله ونسال الله السلامه لجميع المصابين