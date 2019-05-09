الكويت تكشف سبب دهس موظف تحت عجلات الطائرة :” خطأ زميلة “

خالد الظفيري(صدى):

كشفت التحقيقات الأولية في الكويت، تفاصيل حادث القتل المروع الذي حصل في أول أيام شهر رمضان، حيث تم قتل موظف في مطار الكويت تحت عجلات الطائرة دهسا.

وقالت التحقيقات إن وفاة ميكانيكي الطائرات الذي تعرض للدهس بالطائرة يوم الاثنين، حصلت نتيجة الخطأ من قبل زميله أثناء سحبه للطائرة.

وأضافت أن الميكانيكي المتوفى من الجنسية الهندية ويبلغ 35 عامًا، وقد تعرض للدهس تحت عجلات الطائرة أثناء سحبها من قبل زميله الهندي (43 عامًا) بمعدات السحب الخاصة من دون ركاب.