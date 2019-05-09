ترامب: لا نستبعد مواجهة عسكرية مع إيران

واشنطن(صدى):

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه لا يستبعد مواجهة عسكرية مع إيران، مطالبًا النظام الإيراني بالجلوس للتفاوض على اتفاق نووي جديد.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين: لا يمكن أن نستبعد وقوع مواجهة عسكرية مع إيران، مضيفًا: القادة الإيرانيين الاتصال بي والجلوس للتحدث لإبرام اتفاق جيد يساعدهم على الخروج من أزمتهم الاقتصادية.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت، إرسال حاملة طائرات وقاذفات “ بي 52 ” إلى الخليج العربي، بسبب ما وصفته بأنه تهديد جديد من طهران.

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