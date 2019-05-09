سوموديكا: أرغب في تدريب سيتوا بوخارست الروماني

ماجد محمد(صدى):

كشف الروماني ماريوس سوموديكا، مدرب نادي الشباب، عن رغبته في تدريب سيتوا بوخارست الروماني، والعمل مع رئيسه جيجي بيكالي.

وكان سوموديكا، قد أعلن أنه سيقدم استقالته من تدريب الفريق إذا ما حل خامسا في جدول الترتيب مع ختام مسابقة الدوري.

وحول مستقبله مع الفريق، أوضح: ما زال لدي عقد يمتد إلى سنة مع الشباب، وسأنتظر للاحتفال بالتأهل إلى الآسيوية في 16 مايو المقبل، وإذا تراجع الشباب إلى المركز الخامس سأقدم استقالتي.

وأضاف: لدي خيارات عديدة وهذا أمر طبيعي، وأحترم الشباب كثيرا، لاسيما وأنني لم أواجه أي مشكلة انضباطية مع اللاعبين وهناك احترام متبادل.