تحذير من أمطار وأتربة على 5 مناطق حتى الفجر

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهات على 5 مناطق هي: عسير، القصيم، الرياض، الشرقية، مكة المكرمة؛ لوجود تقلبات جوية حتى فجر الجمعة.

وشملت حالة الطقس: أتربة مثارة وأمطار رعدية تُصحب بتدني في الرؤية ونشاط في الرياح السطحية حتى الثانية فجرًا على مكة وعسير.

وكذلك استمرار الأمطار الرعدية المصحوبة بتساقط البرد ونشاط في الرياح على الشرقية والقصيم حتى الثانية فجرًا.

بالإضافة إلى وجود أتربة مثارة على الرياض تُصحب بتدني في مدى الرؤية الأفقية وشبه انعدام في الرؤية ونشاط في الرياح السطحية حتى الواحدة صباحًا.