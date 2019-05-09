الريال يستعيد مهاجمه ” بنزيما ” من جديد

ماجد محمد(صدى):

شارك الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، في جزء كبير من التدريب الجماعي للفريق، اليوم الخميس، في تقدم كبير من عملية تعافيه من الإصابة العضلية في الفخد الأيسر.

وبعد التدريبات الجماعية بأمر مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، اتجه بنزيما إلى التدريبات الفردية، ثم أجرى بعض التمارين في صالة الألعاب الرياضية.

وتمثل مشاركة كريم بنريما في تدريبات ريال مدريد، فرصة كبيرة له للعودة إلى الملاعب من جديد بعد غيابه عن مباراتين للإصابة، إذ يسعى زين الدين زيدان لاستعادة مهاجمه في المباراة ضد ريال سوسييداد الأحد القادم.

ومن المقرر أن يحل الملكي ضيفًا على ريال سوسييداد في أنويتا يوم الأحد المقبل، ضمن الجولة الـ37 من الدوري الإسباني.