منع ديفيد بيكهام من القيادة 6 أشهر

ماجد محمد(صدى):

قررت محكمة إنجليزية الخميس، قرارا بمنع النجم السابق لكرة القدم ديفيد بيكهام من القيادة ستة أشهر، لإدانته باستخدام هاتفه النقال أثناء تواجده خلف مقود سيارته.

وكان النجم السابق للمنتخب الوطني ونادي مانشستر يونايتد، قد أقر بارتكاب هذه المخالفة بعدما رصده أحد المارة خلال قيادته سيارته من طراز ” بنتلي ” في أحد شوارع لندن في 21 نوفمبر الماضي.

وقضت محكمة بروملي في جنوب لندن اليوم، بمعاقبة بيكهام (44 عاما) بخصم 6 نقاط من رصيد رخصة القيادة العائدة له، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 750 جنيه استرليني (868 يورو)، إضافة إلى دفع تكاليف الإجراءات القضائية.

وحضر بيكهام جلسة النطق بالحكم اليوم. وارتدى اللاعب الذي دافع عن ألوان أندية عدة أبرزها ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، بزة رسمية ذات لون رمادي داكن.

وقال محامي الادعاء ماثيو سبرات، أن أحد المارة التقط صورة لبيكهام وهو يستخدم هاتفه أثناء تحرك سيارته.