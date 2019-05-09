قرقاش: انتهت المرافعات وانكشف تناقض الدوحة

طلال الضوي(صدى):

كشف الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، عن انتهاء المرافعات اليوم أمام محكمة العدل الدولية.

وأكد ” قرقاش ” ، على عدم حدوث جديد من الفريق القانوني القطري، مضيفًا: معضلة الدوحة الكبيرة أنها تدعي التمييز ضد مواطنيها ليتبين في المحكمة أنها تحجب المواقع التي تسهل حركتهم وتتعمد تقييدهم، تناقض زعزع موقفهم القانوني وأحرج محاميهم وأضعف مرافعتهم.

وقدمت الإمارات، في جلسة محكمة العدل الدولية الثلاثاء الماضي، سلسلة من التدابير المؤقتة؛ لحماية حقوقها من أساليب التلاعب بالإجراءات القانونية في المنظمات الدولية التي تنتهجها قطر ومنعها من محاولة تصعيد أزمتها مع الدول العربية بإجراءاتها الكيدية، مطالبة المحكمة بإصدار هذه التدابير في أسرع وقت.