” تطوير التعليم ” تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين في 3 مناطق بالمملكة
فتحت الشركة الحكومية ” تطوير التعليم القابضة ” ، باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين في عدة مجالات.
وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة في المجالات الإدارية والتقنية والتربية الخاصة، في كل من ” الخبر، الرياض، وبريدة “.
وتأتي مسميات الوظائف وشروطها، كالتالي:
– أخصائي نطق وتخاطب (للرجال والنساء – الخبر)
المتطلبات: بكالوريوس علوم تطبيقية (مسار نطق وتخاطب)
مقر العمل: مركز الخدمات المساندة للتربية الخاصة بالخبر.
– فني تقنية معلومات (للرجال والنساء – بريدة)
المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس تخصص (تقنية معلومات) أو ما يعادلها.
مقر العمل: مركز الخدمات المساندة للتربية الخاصة ببريدة.
– أخصائي نفسي (للرجال والنساء – الخبر)
المتطلبات: بكالوريوس علم نفس.
مقر العمل: مركز الخدمات المساندة للتربية الخاصة بالخبر.
– أخصائي علاج وظيفي (للرجال والنساء – بريدة)
المتطلبات: بكالوريوس تخصص علوم تطبيقية (علاج وظيفي).
مقر العمل: مركز الخدمات المساندة للتربية الخاصة ببريدة.
– أخصائي نطق وتخاطب (للرجال والنساء – بريدة)
المتطلبات: بكالوريوس علوم تطبيقية (مسار نطق وتخاطب)
مقر العمل: مركز الخدمات المساندة للتربية الخاصة ببريدة.
– أخصائي سمعيات (للرجال والنساء – بريدة)
المتطلبات: بكالوريوس علوم تطبيقية (مسار سمعيات).
مقر العمل: مركز الخدمات المساندة للتربية الخاصة ببريدة.
– أخصائي علاج طبيعي (للرجال والنساء – الخبر)
المتطلبات: بكالوريوس تخصص علوم تطبيقية (علاج طبيعي).
مقر العمل: مركز الخدمات المساندة للتربية الخاصة بالخبر.
– أخصائي سمعيات (للرجال والنساء – الخبر)
المتطلبات: بكالوريوس علوم تطبيقية (مسار سمعيات).
مقر العمل: مركز الخدمات المساندة للتربية الخاصة بالخبر.
– أخصائي تربية خاصة (للرجال والنساء – الخبر)
المتطلبات: بكالوريوس تربية خاصة.
مقر العمل: مركز الخدمات المساندة للتربية الخاصة بالخبر.
– مدير قسم الموارد البشرية (للرجال والنساء – الرياض)
المتطلبات: بكالوريوس (موارد بشرية، إدارة أعمال، إدارة عامة) مع خبرة 5 سنوات في التوظيف والتدريب وإجادة اللغة الإنجليزية.
مقر العمل: مركز الأمير سلطان للخدمات المساندة للتربية الخاصة.
وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح خلال الفترة الحالية، من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي:هنـــــــــــــا.
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