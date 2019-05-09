” تطوير التعليم ” تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين في 3 مناطق بالمملكة

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الشركة الحكومية ” تطوير التعليم القابضة ” ، باب التقديم على عدد من الوظائف الشاغرة للجنسين في عدة مجالات.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة في المجالات الإدارية والتقنية والتربية الخاصة، في كل من ” الخبر، الرياض، وبريدة “.

وتأتي مسميات الوظائف وشروطها، كالتالي:

– أخصائي نطق وتخاطب (للرجال والنساء – الخبر)

المتطلبات: بكالوريوس علوم تطبيقية (مسار نطق وتخاطب)

مقر العمل: مركز الخدمات المساندة للتربية الخاصة بالخبر.

– فني تقنية معلومات (للرجال والنساء – بريدة)

المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس تخصص (تقنية معلومات) أو ما يعادلها.

مقر العمل: مركز الخدمات المساندة للتربية الخاصة ببريدة.

– أخصائي نفسي (للرجال والنساء – الخبر)

المتطلبات: بكالوريوس علم نفس.

مقر العمل: مركز الخدمات المساندة للتربية الخاصة بالخبر.

– أخصائي علاج وظيفي (للرجال والنساء – بريدة)

المتطلبات: بكالوريوس تخصص علوم تطبيقية (علاج وظيفي).

مقر العمل: مركز الخدمات المساندة للتربية الخاصة ببريدة.

– أخصائي نطق وتخاطب (للرجال والنساء – بريدة)

المتطلبات: بكالوريوس علوم تطبيقية (مسار نطق وتخاطب)

مقر العمل: مركز الخدمات المساندة للتربية الخاصة ببريدة.

– أخصائي سمعيات (للرجال والنساء – بريدة)

المتطلبات: بكالوريوس علوم تطبيقية (مسار سمعيات).

مقر العمل: مركز الخدمات المساندة للتربية الخاصة ببريدة.

– أخصائي علاج طبيعي (للرجال والنساء – الخبر)

المتطلبات: بكالوريوس تخصص علوم تطبيقية (علاج طبيعي).

مقر العمل: مركز الخدمات المساندة للتربية الخاصة بالخبر.

– أخصائي سمعيات (للرجال والنساء – الخبر)

المتطلبات: بكالوريوس علوم تطبيقية (مسار سمعيات).

مقر العمل: مركز الخدمات المساندة للتربية الخاصة بالخبر.

– أخصائي تربية خاصة (للرجال والنساء – الخبر)

المتطلبات: بكالوريوس تربية خاصة.

مقر العمل: مركز الخدمات المساندة للتربية الخاصة بالخبر.

– مدير قسم الموارد البشرية (للرجال والنساء – الرياض)

المتطلبات: بكالوريوس (موارد بشرية، إدارة أعمال، إدارة عامة) مع خبرة 5 سنوات في التوظيف والتدريب وإجادة اللغة الإنجليزية.

مقر العمل: مركز الأمير سلطان للخدمات المساندة للتربية الخاصة.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح خلال الفترة الحالية، من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط التالي:هنـــــــــــــا.