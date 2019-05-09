” سريع الهضم “.. فوائد تناول السمك في رمضان‎‎

أميرة خالد(صدى):

كشف الأطباء عن فوائد تناول الأسماك على مائدة رمضان، وما تحتويه من عناصر غذائية مهمة ومفيدة للصائم.

وقال الأطباء : إنه سريع الهضم نظرا لتركيبة أنسجتها البروتينية، تحظى الأسماك بميزة سرعة الهضم بخلاف أغلب البروتينات الحيوانية والبيض واللبن ومشتقاته.

كما أنه يقي من أمراض القلب والشيخوخة وذلك لاحتواء الأسماك على الأحماض الدهنية غير المشبّعة و ” أوميجا 3 ” التي تقي من أمرض القلب والشرايين والتي توقف زحف الشيخوخة.

كما يساعد على معالجة الأنسجة حيث تحتوي الأسماك على الأحماض الأمينية الأساسية المهمة لبناء ونمو الجسم وتعويض الأنسجة التالفة.