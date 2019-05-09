بعد ذكر الله.. فرجاني ساسي ينقض على رامز بالضرب والسباب

أميرة خالد(صدى):

حل التونسي فرجاني ساسي نجم نادي الزمالك المصري، ضيفًا اليوم الخميس في الحلقة الرابعة من برنامج المقالب ” رامز في الشلال “.

ونفذ الفنان رامز جلال المقلب كعادته في فرجاني ساسي، الذي بدأ الحلقة باستفزازه أثناء إدعاء تصوير إعلان من خلال رش الشامبو عليه باستمرار.

وعندما تعمق رامز في مقلبه، بدأ فرجاني ساسي في ذكر الله حتى يخرج من هذا المأزق الذي فيه، بالإضافة إلى حالة الذعر والخوف الذي انتابته عندما ظهرت أمامه الغوريلا، قائلًا ” لا إله إلا الله “.

وفي لقطة تُحسب للاعب التونسي، أنقذ الفتاة التي كانت تتواجد معه على متن القارب بالرغم من حالة الخوف التي كان يشعر به.

وكشف رامز في نهاية الأمر عن مقلبه كالعادة، ليبدأ فرجانسي ساسي في السب والشتائم بعدما انتابه حالة من الذهول، لينقض على رامز بالضرب وسيل من السباب.

وفي نهاية الحلقة، مازح رامز جلال اللاعب التونسي سائلًا عن حذاءه الذي اختفى أثناء المقلب، ويطالبه بعدم لعب المباريات القادمة، قائلًا له ” متلعبش الماتشات الجاية انت محتاج راحة “، ليرد عليه اللاعب ” انت أهلاوي صح “.

” رامز في الشلال ” هو الموسم الثامن من سلسلة المقالب الخاصة بالفنان المصري رامز جلال، وتقوم فكرته على استدراج الضيف لتصوير إعلان لماركة ما في جزيرة بالي بإندونيسيا، وعندما يذهب الضيف تبدأ مصائبه واحدة تلو الأخرى من غرق في مياه الشلال إلى ظهور غوريلا أمامه.