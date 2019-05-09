بالفيديو.. دنيا بطمة تطلب السماح من حلا الترك باكية

أميرة خالد(صدى):

بادرت الفنانة المغربية دنيا بطمة، بإنهاء الخلافات بينها وبين البحرينية حلا الترك ابنة زوجها المنتج محمد الترك.

وقالت دنيا بطمة، في تصريحات تليفزيونية: أثيرت الضجة بأن دنيا بطمة خطفت الرجال، وأنها إنسانة شريرة، كانت السكاكين تطعن في قلبي.

وأضافت باكية:الذي لا يعرفه الناس أنني إنسانة جدًا طيبة، يعني حبيت حلا وحبيت إخوانها، يمكن بعض الأحيان أتكلم بشراسة حالي كحال أي بنت أريد أن أدافع عن نفسي، لكن في هذا الشهر لا أقول إلا الله يسامح كل واحد.

وتابعت: إذا أخطأت فيكم، أو أنتم غلطتوا بحقي في يوم من الأيام، أقول لكم سامحوني رغم أنني إنسانة طيبة عمري ما أذيت أحدًا، ولا أستطيع إيذاء أحد في يوم من الأيام.

واستطردت: المسامح كريم، وإن شاء الله الأيام المقبلة تكون أجمل، وأقول لكم كل عام وأنتم بخير سواء أم زوجي، أو عيال زوجي، أقول لكم إن شاء الله عامكم يكون جميلًا.

واختتمت: إذا أخطأت في يوم من الأيام بحق أحد منهم أو بحق غيرهم أقول لهم سامحوني، وأنتم الله يسامحكم إذا في يوم من الأيام غلطتوا بحقي، الإنسان في لحظة غضب يقول أشياء ليست فيه فيطلع نفسه غلط، دائمًا في لحظة الغضب من المفروض أن نُمسك أنفسنا، ونفكر قبل ما نتهور.