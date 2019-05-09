مشككًا في النتيجة.. جمال عارف: هل المادة المحظورة نتيجة عقار طبي أو بالخطأ ؟

نواف السالم(صدى):

طرح الناقد الرياضي، جمال عارف، عدد من التساؤلات بشأن بيان لجنة الرقابة على المنشطات حول وجود مادة محظورة في عينة لاعب الاتحاد فهد المولد.

وقال جمال عارف في تصريح له: وجود مادة محظورة، هل هذه المادة المحظورة نتيجة عقار طبي أو مادة أخذت عن طريق الخطأ أو عن طريق آخر؟ .

وأضاف: كل هذه المعلومات سيتوصل اليها فريق التحقيق بعد انتهاء جلسة الاستماع، المتهم بريء حتى تثبت إدانته.

وأعلن نادي الاتحاد اليوم الخميس، عن تلقيه إشعارًا من لجنة الرقابة على المنشطات يفيد بظهور مادة محطورة في عينة فهد المولد، فيما قدَّم نائي رئيس اللجنة محمد الغبين استقالته في أعقاب هذا البيان بعدما تم تداول دلائل عن ميوله لنادي النصر.

وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد الأمير ماجستير القانون والكشف عن المنشطات، إن هناك أكثر من طريقة تستطيع من خلالها إثبات أن وجود المادة المحظورة في عينة اللاعب فهد المولد، لم يكن بهدف الإخلال بقواعد مكافحة المنشطات متى ما كان دخول المادة إلى جسم اللاعب لم يكن بتقصير أو إهمال منه.

وكشف خبير قانوني، أنه في حال إثبات وجود مواد محظورة أثناء مباراة الاتحاد والنصر في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في أبريل الماضي، والتي انتهت بفوز الاتحاد بثلاثة أهداف لهدفين، لن تلغي نتيجة المباراة.