ريال مدريد يفتح النار على ” غاريث بيل ” بعد تصريحات وكيله

نواف السالم(صدى):

تسببت تصريحات وكيل الويلزي غاريث بيل مهاجم ريال مدريد الإسباني، في فتح النار على اللاعب من قبل فريقه، إذا وجه له إنذار شديد اللهجة.

وأزعجت تصريحات وكيل الويلزي غاريث بيل، مدرب الفريق زين الدين زيدان، إذ قال “بيل يرغب في البقاء مع الريال، لكني غير متأكد فيما إذا كان السيد زيدان يريد منه البقاء أم لا، ولكن في الوقت الحالي يأمل غاريث بيل في الاستمرار مع الفريق الملكي “.

وأَضاف جوناثان بارنيت وكيل بيل، ” عقد بيل ممتد حتى عام 2022، وسيكون سعيدًا للغاية بالتواجد مع الريال حتى هذا الوقت، لقد كان ولا يزال في رأيي أحد أفضل ثلاثة أو أربعة لاعبين في العالم “.

كما أشار إلى أن عودة اللاعب إلى الدوري الإنجليزي تتطلب الكثير من المال، قائلًا ” من المحتمل أن يعود في وقت ما، ويكن ذلك يحدث ذلك إذا وضع شخص ما يده في جيبه ودفع لنا ما نعتقد أنه يستحقه “.

وعلى خلفية هذه التصريحات، أكدت بعض المصادر أن ريال مدريد هدد ” بيل ” صاحب الـ29 عامًا بنقله إلى الفريق الرديف تحت سن 23 عامًا، في حال أصر الأخير على البقاء في السانيتاغو برنابيو.

وفي سياق متصل، كشفت صحيفة ” ذا صن ” البريطانية أن إدارة الريال تجري اتصالات مع أندية في الصين وأوروبا لإقناعها بشراء بيل مقابل أن يساهم ” البلانكوس ” في دفع جزء من راتبه الكبير.