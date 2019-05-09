بالفيديو.. أبناء الراحل فهد الفيصل يروون قصة المرأة التي خالف بسببها أوامر الملك فيصل

علي القحطاني(صدى):

روى أبناء الراحل فهد الفيصل قصة تكليف الملك عبدالعزيز لوالدهم بإمارة الباحة، وقصة المرأة التي خالف بسببها أوامر الملك فيصل ولماذا استحسان الملك عبدالعزيز هذه المخالفة.

قال الأمير متعب بن فهد الفيصل في برنامج ” الراحل : كان والدنا يتعالج في القاهرة فعلم ان هناك طائرة بيهديها الاقتصادي طلعت حرب، فأبلغ الملك عبد العزيز أنه يريد أن يرجع على الطائرة فوافق.

وأضاف : فقال الوالد نزلنا واعتمرنا وقبلت من قبلت، وكلفني الملك عبد العزيز أن أصير أمير على الباحة وكانت منطقة صعبة وبها العديد من المشاكل.

وتابع : أول ماوصل الباحة وارسل للمك عبد العزيز برقية ليعرف عدد المحكومين ونوع القصاص في المنطقة فكان من ضمنهم شخص رمى على أخوه حجر فقتله وحكم عليه بالقصاص.

وأضاف : وكانت أمه تبكي عند الإمارة وتطلب العفو عن ابنها، وبعدها جتنا برقية من الملك عبد العزيز، ولم انفذ الموضوع واستلمت برقية من الملك عبد العزيز يمدح في قراري واعطينا الأم وابنها كسوة كهدية لهما.