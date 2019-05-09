بالفيديو.. مي العيدان تهاجم فرح الهادي: حماتك مسويالك بلوك

خالد الظفيري(صدى):

هاجمت الإعلامية مي العيدان، زميلتها الفنانة فرح الهادي؛ بعد رفض الأخيرة التواصل مع حماتها على الهواء.

ونشرت مي العيدان على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، مقطع فيديو لجزء من حلقة فرح الهادي في برنامج ” ممكن نتعرف أكتر ” ، والتي رفضت خلالها الاتصال بحماتها شيماء علي.

وعلقت مي على مقطع الفيديو، قائلة “فرح فرحان الهادي ترفض الاتصال على حماتها شيماء علي. عمومًا بس للعلم شيماء مسوية لك بلوك من كل مكان فا حتى لو تتصلين راح يطلع مشغول، وخل كل واحد يعيش سعيد”.

وحلت فرح الهادي ضيفة على برنامج ” ممكن نتعرف أكثر ” تقديم الإعلامي ” علي نجم ” على إذاعة ” مارينا FM “، وعندما طلب منها مقدم البرنامج الاتصال على حماتها شيماء علي والتعبير عن اشتياقها لها ردًا على إشاعات الخلافات التي بينهما، إلا أنها قررت تجاوز الأمر، قائلة ” Next “.