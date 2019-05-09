طرق سهلة للتخلص من مشكلة الرغبة المستمرة في إيذاء النفس

الرياض(صدى):

قال محمد القحطاني، الحاصل على شهادة الدكتوراه في علم النفس والمدرب المعتمد في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني ، إن إيذاء النفس، في معظم الأحيان، وسيلةٌ للتعامل مع الألم العاطفي، لذا يجب على كل شخصٍ معرفة المشاعر التي تدفعه إلى الإقدام على هذا الفعل .

وأوضح القحطاني عدداً من الطرق للتخلص من هذه المشكلة النفسية، وهي:

إذا كنت تؤذي نفسك لشعورك بالوحدة، أو العزلة، فحاول التحدث إلى شخص مقرَّب منك، واكتب ما تشعر به، ويفضَّل كذلك مقابلة صديقٍ، وممارسة رياضة معينة مثل المشي، وإحاطة الجسد ببطانية دافئة.

إذا كنت تؤذي نفسك لشعورك بالغضب، فحاول ممارسة نشاطٍ ما بقوة، مثل القفز على الحبل، الجري، توجيه اللكمات إلى شيء ما مثل الوسادة أو كيس الملاكمة، الضغط على كرة الإجهاد أو الطين، تمزيق ورقة ثم التخلص منها، البكاء، الاستحمام بماء بارد، وتدليك العنق واليدين والقدمين.

إذا كنت تؤذي نفسك لشعورك باحتقار ذاتك “تقديرك لذاتك منخفض”، فانتهج التحدث الإيجابي مع ذاتك، واكتب قائمة بالصفات والأفعال الجيدة عن نفسك، وخذ حماماً بارداً، وارسم، وتحدث مع صديق لك، وشارك في الأعمال التطوعية، واقرأ قدر ما تستطيع، واستمع إلى شيء محبَّب.

إذا كنت تؤذي نفسك لشعورك بعدم قدرتك على السيطرة على الأشياء في حياتك، فيمكنك ترتيب شيء معين، وحل الألغاز مثل البزل، وتحديد وقتٍ للهدف، مثل: لن أقوم بإيذاء نفسي لمدة 15 دقيقة، وإذا نجحت في ذلك فحاول إعادة الأمر بالمدة نفسها تقريباً.

إذا كنت تؤذي نفسك لشعورك بخدر، أو غيبوبة، فعليك بالتركيز على شيء معين، مثل التنفس، والوجود حول أشخاص يساعدونك على تحسين شعورك، والقيام بأنشطة حرفية، كذلك يمكنك مسك مكعبات الثلج تحت ذراعك، أو ساقك، ومضغ شيءٍ طعمه قوي، مثل الفلفل الحار، أو النعناع.

طرق بديلة عند الشعور بالرغبة في إيذاء النفس :

استخدم قلماً أحمرَ، ومرِّره على المناطق التي تقوم بإلحاق الأذى بها.

مرِّر قطعة ثلج عبر جلدك حيث المناطق التي اعتدت على إيذائها.

ضع أربطة مطاطية على معصميك وذراعيك وساقيك بدلاً من جرحها.