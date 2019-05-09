4 وظائف أكاديمية شاغرة بجامعة الملك عبدالعزيز

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبد العزيز، باب التقديم على 4 وظائف أكاديمية شاغرة للجنسين.

وأوضحت الكلية أن الوظائف متاحة لحملة درجة البكالوريوس في تخصص التاريخ “آثار وإرشاد سياحي”، للعمل بدرجة “معيد ومعيدة”.

وأضافت أنه يشترط أن يكون المتقدم سعودي أو سعودية الجنسية، وأن يكون حاصل على الدرجة الجامعية في تخصص تاريخ “آثار وإرشاد سياحي” من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

كما يجب ألا يقل تقدير المتقدم أو المتقدمة في البكالويوس عن جيد جدًا وهو على رأس العمل، بالإضافة إلى حسن السيرة والسلوك، وألا يتجاوز عمره عن 30 عامًا.

وأشارت أنه يجب أن يكون حاصل على الدرجة المطلوبة في التوفل أو STEP أو IELTS، مع الحصول على درجة القدرات للجامعيين أو ما يعادله.

وعن طريقة وموعد التقديم، لفتت الكلية إلى أن التقديم متاح بدءً من الآن ويستمر حتى 23/9/1440ه،خلال أوقات الدوام الرسمية.

كما استكملت أنه يتم تقديم الطلبات المطلوبة مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمدة وشهادات اللغة والدورات والدبلومات التي اجتازها إن وجدت، إلى مكتب قسم التاريخ بمبنى رقم 112 غرفة رقم 394 أو على البريد الإلكتروني التالي [email protected]