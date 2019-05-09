مشهد لفنانة خليجية بملابس كاشفه في مسلسل رمضان تثير غضب المشاهدين

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أثار مسلسل دفعة القاهرة ” الذي يعرض في الموسم الرمضاني ، موجة من الغضب بين المشاهدين ، حيث ظهرت إحدى الممثلات، في مشهد وهي تغرق في النهر مرتدية ملابس كاشفة فيما يسارع المذيع السعودي مهند حمدي (أول تجربة تمثيلية) إلى إنقاذها محتضناً إياها.

وتعرض المشهد لموجة واسعة من الانتقادات حيث اعتبر معظم المتابعين على الحسابات التي أعادت نشره على ” إنستجرام ” أنه جريء جداً ولا يناسب أجواء شهر رمضان.

ورداً على ذلك نشرت على حسابها على ” إنستجرام ” نصاً جاء فيه: “قبل أي شيء أنا سعيدة جداً… واعتدت على التنمر والقذف والاتهامات. والمشلكة أن الذين يرمونني بتهمة ” شقة الحرية ” لم يكلفوا أنفسهم متعة قراءتها أو مشاهدتها كمسلسل في التسعينات وهي موجودة في اليوتيوب. إنما هو اجترار لجملة خرجت من رأس جاهل بالعملين فلا يوجد تناص حواري أو زمني أو حدثي أو درامي “.

وأضافت: ” كل من اتهمني يدين نفسه، لا يدينني بل يسعدني بثقل العمل على قلبه. فإني أعيذ قلبي بالله البصير من الرد وسأكتفي بالأجر “.

ويذكر أن أحداث المسلسل تدور في دائرة حياة طلاب وطالبات خليجيين، كانوا يتابعون دراستهم في القاهرة في حقبة الخمسينات.