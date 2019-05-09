بالفيديو.. علاقة لحم الإبل في نقض الوضوء

عادل الحربي(صدى):

أوضح الشيخ صالح المغامسي خلال حلوله ضيفاً ببرنامج ” الأبواب المتفرقة ” ، عن اختلاف العلماء حول علاقة لحم الإبل في نقض الوضوء .

وقال الشيخ ، هذا ما أختلف العلماء به منذ القدم ، وكان رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ” أنتوضأ من لحوم الغنم ، قال لا وإن شأت فتوضأ ، فقال يارسول الله أنتوضأ من لحوم الإبل فقال له نعم توضأ من لحوم الإبل ، فقال يارسول الله هل نصلي في مطاعم الغنم قال لا ، فقال هل نصلي في مطاعن الإبل ، فقال صلى الله عليه وسلم لا ” .

وتابع ، فهذا الحديث تمسك به أهل الحديث عموماً ، يتقدمهم الإمام أحمد رحمه الله ، وتبعه بعد ذلك عدد من الفقهاء .